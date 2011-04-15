ОПЕК может значительно сократить добычу нефти

Нефтяные котировки пытаются задержаться выше $62 за баррель, поскольку страны ОПЕК намереваются пересмотреть квоты и еще больше сократить добычу. Оптимизм в отношении нефти также был вызван возможной сделкой по торговым вопросам между США и Китаем – говорят, что обе стороны добились прогресса. Однако Китай требует от США существенной отмены тарифов в первой фазе торгового соглашения.



Цены на нефть будут зависеть от публикуемых еженедельных данных по запасам нефти со стороны энергетических ведомств. Новости с Ближнего Востока также поддержали цены. Саудовская Аравия объявила о своем намерении провести первичное публичное размещение акций Saudi Aramco на своем фондовом рынке.



Планируется, что уже на этой неделе государство объявит дату IPO. Пока что остается открытым вопрос, сколько акций своего нефтяного гиганта разместит на внутреннем рынке Саудовская Аравия и сколько денег это соберет.



Основным камнем преткновения во всех задержках в последние годы являются деньги, то есть ожидаемые поступления от листинга. Эта проблема даже более серьезна, чем международное место проведения IPO и низкие цены на нефть. Мы должны понимать, что публичное размещение акций компании Saudi Aramco – это некоторая диверсификация экономики Саудовской Аравии на фоне низких мировых цен на нефть.



Пока что цены будут опираться на публикацию данных по запасам сырой нефти. Возможен рост волатильности рынка. Brent будут стоить около $62 за баррель, а WTI останется возле ценового уровня в $56 за баррель.





Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»







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