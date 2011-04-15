Рынок акций России на рекордных уровнях

Российские индексы растут на открытии торгов вторника, отыгрывая вчерашний рост в расписках, поскольку в России был выходной. Индекс МосБиржи обновляет рекордные уровни, все ближе подбираясь к круглой отметке в 3000 пунктов.



В пятницу цены на нефть вновь поднялись выше $60 за баррель, и сегодня уже курсируют на уровне $62 по марке Brent. Тем временем европейские и американские индексы обновляли в понедельник многомесячные максимумы. Рынки успокоились относительно политических неурядиц с Brexit, торговыми войнами США и Китая, поддерживаемые стимулирующей политикой Центробанков.



Рубль обновляет трехмесячные максимумы. Курс пары USD/RUB снижается на 0,37% до 63,3. Индекс гособлигаций RGBI сегодня также обновил максимумы после небольшой коррекции на прошлой неделе.



Лидируют в первые минуты акции Мостотреста, продолжая уверенный рост второй день подряд. Сегодня ожидается заседание Совета директоров компании по вопросу дивидендов.



На 2% дорожают акции отчитавшегося золотодобытчика Полюс. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 г. выросла до 80,8 млрд руб.

Сегодня ожидается публикации данных по деловой активности в сфере услуг в США, обзор ОПЕК по рынку нефти. Отметим, что США в выходные перешли на зимнее время и теперь торги будут начинаться на час позже, в 17:30 мск.



Лидеры: Мостотрест (+6,5%), Сургутнефтегаз-ао (+2%), Полюс (+2%), Роснефть (+1,7%), X5 Retail group (+1,7%)

Аутсайдеры: QIWI (-3,5%), ПИК (-1,9%), МРСК ЦП (-0,8%), ТГК-1 (-0,4%).





Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"





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