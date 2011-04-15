Всеобщий оптимизм захлестнул российский рынок

Российские рынки энергично отыгрывают внешний оптимизм после возвращения с длинных праздничных выходных. Индекс МосБиржи продолжает обновлять рекордные максимумы, уже достигнув области 2950, и теперь внимание покупателей всерьез переключается на психологическую отметку 3000. РТС подрастает почти на 1% в ответ на укрепление рубля к 3-месячным максимумам, отмеченным на подходе к уровню 63 руб.



Уверенность мировых инвесторов в заключении промежуточной торговой сделки между США и Китаем крепнет, и этому способствуют сигналы с обеих сторон. Вашингтон сигналит о готовности пойти на уступки ради первой фазы соглашения и отменить часть тарифов, надеясь, что Пекин сделает то же самое. Все это подталкивает игроков к покупкам рисковых активов, и на этом фоне повышается привлекательность активов развивающегося сегмента в целом. Учитывая этот фактор в сочетании с внутренними корпоративными историями, рост отечественных индексов, несмотря на перекупленность, выглядит вполне уместным.



На рынке нефти Brent обосновалась в районе отметки 62 доллара за баррель и не решается на тестирование вчерашних максимумов в зоне 62,80 долларов за баррель. В сырьевом сегменте драйвером выступает аналогичный фактор – торговый оптимизм. Тем временем сдерживает подъем котировок осторожность игроков в ожидании свежих данных по запасам нефти от API и Минэнерго.



Рубль протолкнул доллар к минимумам в районе 63,12 руб. на вчерашних внебиржевых торгах. Сегодня пара курсирует неподалеку от этих уровней, отступая с начала сессии. Если на форексе давление на доллар усилится, а нефть как минимум удержится на плаву, есть вероятность тестирования отметки 63 руб. в ближайшей перспективе. Но в случае резкого ухудшения отношения к риску возможна довольно агрессивная восходящая коррекция из зоны перепроданности.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями





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