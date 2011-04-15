Интерес к покупкам рисковых активов повсеместно охлаждается

На утренних торгах в среду ведущие российские фондовые индексы перешли к коррекции. Предпосылки для отката сформировались еще накануне, когда к концу дня наши бенчмарки отступили от рекордных максимумов в соответствии с угасанием энтузиазма покупателей на мировых площадках в целом. В начале сессии индекс МосБиржи снижается на 0,04%, курсируя под отметкой 2950, а РТС отступает на символические 0,01%. Пока игроки не торопятся активизировать фиксацию прибыли на фоне относительно стабильных цен на нефть и неоднозначной динамики внешних площадок.



Наступил момент, когда инвесторы отыграли недавние позитивные заявления на тему торговой сделки между США и Китаем. Теперь затишье на этом фронте заставляет игроков сомневаться в дальнейшем прогрессе, что создает предпосылки для отката акций от максимумов. Если в ближайшее время с этого фронта не поступит новых заверений в скором подписании промежуточного соглашения, фиксация прибыли может приобрести более четкие очертания, в том числе на российском рынке, тем более что он перекуплен.



Нефть Brent отступает от достигнутых вчера максимумов над уровнем 63 доллара за баррель. Трейдеры сокращают длинные позиции после выхода слабого отчета API, который указал на рост запасов сырой нефти в США свыше 4 млн баррелей. Также на рынке нефти отражается общее угасание интереса к покупкам рисковых активов. В краткосрочной перспективе, если котировки не удержатся над уровнем 62 доллара, то рискуют вернуться под 61,50, где проходит 100-дневная скользящая средняя.



Рубль тем временем корректируется от трехмесячных максимумов, пропустив доллар в район 63,60 руб. Локальный отскок нефти вкупе с охлаждением аппетита к риску и ростом доллара на рынке форекс могут сформировать условия для дальнейшего выхода из длинных позиций по российской валюте. На данном этапе риск более агрессивного отката невелик, но до конца недели пара вполне может вернуться выше уровня 64 руб.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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