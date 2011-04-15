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08.11.2019

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом трех основных индексов на 0,2-0,6% после поступления информации о возможной отмене импортных пошлин США и Китаем при заключении первой фазы торгового соглашения. Подобное решение, однако, пока не получило подтверждения в администрации президента США. Индекс S&P500 обновил рекордный максимум и приостановил повышение недалеко от 3100 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2% в рамках коррекции. Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Фондовые индексы Китая в основном падают, теряя порядка 0,5%, несмотря на в целом позитивную статистику по внешней торговле. Профицит торгового баланса КНР в октябре вырос больше прогнозов, а экспорт и импорт в годовом исчислении упали меньше, чем ожидалось – на 0,9% и 6,4% соответственно.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1% накануне. Цены на нефть Brent расположены выше 62 долл, а WTI удерживаются выше 56 долл после повышения в район 58 долл в четверг. В пятницу повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет Baker Hughes о динамике буровых установок в США. В целом котировки находятся на весьма высоких уровнях и выглядят готовыми к возобновлению роста после некоторой коррекции.


Небольшая коррекция не помешает – Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"


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