Коррекция рынка акций будет временной и не глубокой

Российский рынок акций вчера в очередной раз не только обновил исторические максимумы, но и уверенно закрепился выше отметки 3000 пунктов. Причем рост шел плавно в течение дня и по всем «голубым фишкам», за исключением «Лукойла» и Мосбиржи. Это подтверждает силу восходящего тренда и наводит на мысль, что на российский рынок акций начался мощный приток средств.



Поводом для вчерашнего подъема стало сообщение из Китая, что Поднебесная и США договорились о взаимной отмене торговых пошлин на ряд товаров. Однако этот оптимистичный фактор действовал не долго. Уже после закрытия отечественного рынка акций начали снижаться американские индексы, а в след за ними поползли вниз и наши фьючерсы.



Сегодня с утра американские фьючерсы продолжают дешеветь, упала и нефть. Это говорит о том, что откроемся мы в минусе примерно на 0,3-0,5%. Не исключено, что снижение сильно перегретого рынка будет продолжено и далее, в том числе из-за фактора пятницы, когда усилится желание зафиксировать прибыль перед выходными или как минимум сократить маржинальные лонги.



Однако открывать шорты очень рискованно, рынок находится в сильном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как начинавшееся снижение быстро сменялось ростом. Более правильной выглядела бы тактика постепенного наращивания среднесрочных лонгов прежде всего по «Газпрому», «Норильскому Никелю» и «Лукойлу».



Позитивно смотрим и на акции самой Мосбиржи. Обороты сейчас высокие, деньги в системе растут, и это неминуемо скажется на росте прибыли Биржи.



В вечерние часы наблюдался резкий рост рубля. Пара доллар-рубль уходила в район 63,3. Лишь к полуночи рубль стал сдавать позиции. Было ли это действительно реальной покупкой российской валюты, или просто кто-то из крупных спекулянтов ведет непонятную игру – пока остается загадкой.



Но фундаментальных факторов, за исключением роста интересов к рублевым активам, для роста рубля до конца года мы не видим. В ближайшее время все-таки более логичным выглядит возвращение пары доллар-рубль в диапазон 64-65. На малоиндикативном пока рынке Форекс сегодня с утра рубль демонстрирует продолжение начатого поздно вечером ослабления.



Американо-китайская новость вселила оптимизм и в нефть, которая позабыла негативную статистику среды по росту запасов в Штатах. Однако котировки так и не смогли попробовать на прочность отметку 63 доллара за баррель и сегодня с утра вновь находятся вблизи 62 долларов.



По нефти не ждем сильных движений, но при возможное ее спуске к 61 доллару длинные позиции стоит наращивать в ожидании саммита ОПЕК+. По его итогам мы можем и не услышать решений о еще одном снижении квот на добычу, но позитивные для нефти словесные интервенции услышим точно.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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