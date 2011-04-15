Рубль укрепляется

8 ноября 2019 года цена нефти марки Brent составляет 62,09 долларов за баррель. По сравнению с предыдущим днем (62,29 долларов за баррель) ее стоимость снизилась на 0,2 доллара (0,32%). Нефть подешевела на фоне противоречивых сигналах о перспективах подписания торгового соглашения между США и Китаем.



Курс доллара на 8 ноября 2019 года установлен на уровне 63,72 рубля (+14,18 коп.). Доллар будет торговаться в диапазоне 63-64,5 рублей. Курс евро установлен на уровне 70,54 рублей (+11,88 коп.). Сегодня для европейской валюты актуален диапазон 70-71 рубль за евро. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 27,76 копейки - до 66,67 рубля.



Поддержку рублю также оказывает заявление главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной, что Центробанк РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, но не будет снижать ставку "автоматически", а учтет данные и риски.





Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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