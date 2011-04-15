Медвежий потенциал рубля ограничен

Рубль умеренно снижается на старте торгов в понедельник, отыгрывая общее ухудшение отношения инвесторов к риску из-за повышенной неопределенности на торговом фронте и обострении ситуации в Гонконге, где не прекращаются протесты. Доллар отметил максимумы в районе 63,90 руб. и пока не решается на тестирование отметки 64 руб.



В целом, несмотря на угасание интереса к риску, потенциал снижения рубля выглядит ограниченным. Участники рынка уже готовятся к налоговому периоду, который стартует в конце этой недели и будет оказывать традиционную поддержку нашей валюте. На торговом фронте, несмотря на последние противоречивые сигналы, сохраняется надежда на заключение торговой сделки. Нефть Brent тем временем испытывает дефицит восходящего импульса, но удерживается над ключевой психологической отметкой 60 долларов за баррель.



На рынке Форекс доллар снижается против таких защитных валют, как иена и франк, тогда как в парах с другими валютами показывает нерешительность. Это также говорит в пользу ограниченных понижательных рисков для нашей валюты. Рубль, как и все рисковые активы, ждет позитивных заявлений из Вашингтона или Пекина, и если таковые появятся в ближайшее время, настроения игроков улучшатся.



Фактором риска для «россиянина» на предстоящей неделе станет выступление главы ФРС в среду и четверг. Если Пауэлл проявит более ястребиный настрой, сославшись на недавнее улучшение некоторых экономических показателей, доллар вырастет по всему спектру рынка. В этом случае пара с легкостью оставит позади отметку 64 руб.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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