Российский рынок: продавцы не посягают на бычий тренд

В понедельник на российском фондовом рынке продолжилась коррекция от рекордных максимумов. Правда, движения в целом были весьма сдержанными на скудном новостном фоне, а торговые объемы –невысокими. Судя по скромным масштабам потерь, инвесторы пока не готовы к нарушению целостности восходящего тренда, да и повода для этого сейчас нет. Общая картина показывает, что участники рынка просто исчерпали идеи для покупок, но и для более агрессивной фиксации прибыли поводов не наблюдается. По итогам сессии индекс МосБиржи просел в пределах 0,4%, до 2961,46, а РТС подешевел на 0,50%, до 1460,84.



Лучше рынка вчера выглядели бумаги «Сургутнефтегаза», которые подорожали на 4,05% и снова без явных причин, к чему инвесторы уже привыкли. Более осторожные игроки вышли из игры, дожидаясь спада волатильности в бумагах. Неплохо показали себя акции ВТБ, которые подросли на 2%. Вчера стало известно, что «ВТБ Капитал», принадлежащий группе ВТБ, продает свою долю в болгарской Vivacom компании United Group. Информация о сумме сделки не раскрывается. Тем временем акции «Норникеля» подешевели на 2,2%. На вчерашнем заседании совет директоров ГМК рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за январь-сентябрь в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию.



С вечерней сессии значимых изменений на торговых площадках не произошло. В Азии бумаги показали неоднозначную динамику. В целом на рынках наблюдается несколько нервозная консолидация в ожидании свежих новостей с торгового фронта, где после комментариев Трампа, который опроверг информацию об отмене взаимных тарифов, возросла неопределенность. Нефть Brent после внутридневных колебаний закрылась во флэте и продолжает торговаться без значимых изменений на утренней сессии во вторник. В этих условиях российский рынок может открыться нейтрально, хотя нисходящий уклон пока скорее всего будет сохраняться. Главным событием сегодняшнего дня станет выступление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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