В понедельник изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Вновь в лидерах роста оказался Сургутнефтегаз (SNGS, +4.0%), не балующий, впрочем, обилием новостей (к благоприятным для компании факторам можно отнести наметившееся укрепление доллара США, но курс доллара к рублю пока далек от уровней, которые могли бы обеспечить рост прибыли Сургутнефтегаза за счет переоценки валютных активов). Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 2.1%, Транснефти (TRNFP) – на 1.1%, МосБиржи (MOEX) – на 0.9%. Тем временем Норникель (GMKN) подешевел на 2.2% после объявления рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев текущего года (604.09 руб. на акцию) – сумма оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Газпром (GAZP) потерял 2.1% на фоне продолжения конфликта с украинским Нафтогазом (как сообщается, Нафтогаз добился ареста счетов одной из дочерних компаний Газпрома, зарегистрированной в Люксембурге).



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 9.8%, ОГК-2 (OGKB) – на 4.2%, МРСК Центра (MRKC) – на 3.7%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



С позиций технического анализа, после роста по индексу РТС почти на 12% примерно за месяц (и почти на 37% с начала года) может потребоваться некоторый период консолидации во избежание формирования «перекупленности» рынка. Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений, трейдеры ожидают новостей относительно торгового соглашения между США и КНР. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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