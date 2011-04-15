Российский рынок неохотно свыкается с мыслью о коррекции

Минувшая сессия оказалась неоднозначной для российского фондового рынка. В течение дня ведущие индексы предпринимали попытки возвращения к росту и в целом держались довольно неплохо, но к концу сессии нервы инвесторов все же сдали – бенчмарки ушли на отрицательную территорию. Тот факт, что рынку все сложнее удерживаться на плаву, а продавцы проявляют активность в любой подходящий момент, говорит в пользу развития нисходящей коррекции на все перегретом отечественном рынке. По итогам сессии вторника индекс МосБиржи откатился на 0,35%, до 2951,16, а РТС потерял

0,79%, до 1449,35.



Ранее, во время недавнего ралли, которое местами происходило в отрыве от переменчивого внешнего фона, российские индексы во главе с бумагами первого эшелона шли своим путем. Теперь же намечается обратная тенденция. Так, вчера Европа закрылась в плюсе, американские индексы тоже показали подъем, а после выступления Трампа в Нью-Йорке и вовсе обновили очередные исторические максимумы. Более того, укреплялся и индекс развивающихся рынков. Другими словами, это по сути, еще одно

подтверждение того, что инвесторы снимают перекупленность на нашем рынке, который остается на высоких уровнях, а, cледовательно, непривлекателен для покупок.



Сегодня откат российских индексов может получить продолжение, тем более что внешний фон ухудшился – азиатские индексы в основном просели, анализируя посыл Трампа. В ходе своего вчерашнего выступления американский лидер много говорил о Китае и даже не преминул в очередной раз упрекнуть Пекин в манипулировании своей национальной валютой, но тот факт, что он произнес фразу о скором заключении первой фазы сделки, несколько сгладил остальной негатив. При этом в общей сложности риторика Трампа в отношении Поднебесной была по большей части негативной.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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