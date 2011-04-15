Во вторник индекс РТС оставался в рамках коррекции-консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Лучше рынка выглядели бумаги Ростелекома (RTKM, +6.1%) – стало известно, что сегодня совет директоров компании обсудит параметры сделки поглощения Tele2. Акции Роснефти (ROSN) подорожали на 1.8% после сообщения о переговорах о поставке нефти в Индию. Алроса (ALRS) подорожала на 1.9%, ММК (MAGN) – на 1.3%. Тем временем Норникель (GMKN) подешевел на 2.6%, Полюс (PLZL) – на 1.9%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.3%, Газпром (GAZP) – на 1.2%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЮТэйр (UTAR) подорожали на 15.8% ЧМК (CHMK) – на 2.1%, Нефаза (NFAZ) – на 2.0%, Группы ЛСР (LSRG) – на 1.8%.



Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается коррекция вниз.



Продолжение коррекции-консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Выступление президента США Д. Трампа вчера вечером не внесло определенности в перспективы торгового соглашения с Китаем – напротив, президент заявил о готовности повысить пошлины на китайские товары в случае отсутствия сделки. Как следствие, обстановка на мировых рынках в целом остается неопределенной, инвесторы ждут новостей относительной торгового соглашения, а также выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе (начало в 19:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США в качестве «защитной валюты» на фоне сохранения неопределенности на рынках в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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