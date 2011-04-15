Внешний фон зовет к продолжению продаж акций и рубля

Утренняя попытка отскока на отечественном рынке акций вчера быстро сошла на нет, и фиксация прибыли продолжилась. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,35% и закрылся чуть выше отметки 2950 пунктов. Поддержка находится в районе 2900 пунктов и сегодня, по крайней мере в первой половине дня, мы сделаем к ней очередной шаг.



Вчера некоторые надежды рынок возлагал на выступление Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Американский лидер не сказал ничего нового: США и Китай близки к заключению соглашения, но Штаты готовы ввести таможенные санкции, если переговоры будут сорваны в очередной раз. Поэтому рынок воспринял слова Трампа нейтрально.



Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются в пределах четверти процента, под отметку 62 доллара за баррель ушла нефть. С учетом того, что фьючерс на Индекс РТС потерял вчера вечером 0,4%, ждет отрицательного открытия российского рынка акций, в размере 0,3-0,5%.



Замедлились темпы снижения цен на никель, что говорит о возможной скорой остановке падения акций «Норильского Никеля», одного из аутсайдеров торгов последних дней. Но покупать бумагу пока опасно, она может сходить в район 17000 руб.



Не удержал поддержку 240-242 руб и Сбербанк. Однако сильных распродаж в бумагах крупнейшего российского банка нет. Это вызвано тем, что Сбер слабо участвовал в предыдущем росте, а также является свидетельством, что масштабного выхода нерезидентов с российского рынка акций нет.



Акции «Газпрома» также прошли вниз поддержку 260 руб и могут подешеветь рублей на 6-8. Приближается к 6000 руб «Лукойл». Бумага имеет хороший потенциал роста на фоне высоких дивидендов и обратного выкупа, но купить ее хочется в районе 5800.



Вообще пытаться взять что-то сейчас на отскок рискованно, нужно либо дождаться уверенного разворота, либо снижения Индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов.



Рубль в паре с долларом уверенно ушел выше отметки 64. Несильным сопротивление росту пары является уровень 64,5, а потом ей будет открыта дорога в район 65,6. С учетом ожидания декабрьского пика платежей по внешним долгам (11,9 млрд долларов по оценке Банка России) эта цель вполне может быть достигнута и покупать рубль против доллара сейчас неоправданно рискованно.



Нефть не подает особых признаков распродаж, и это говорит о том, что на мировом рынке все-таки происходит плановая коррекция, а не масштабное бегство от рисков. На сегодня видим актуальным коридор для «черного золота» 61,3-62,5 долларов за баррель. Быть может, будут попытки попробовать на прочность его нижнюю границу.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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