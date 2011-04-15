Экономика пошла в рост

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции ОГК-2 (+3,19%). Лидерами снижения на новости о консолидации Tele2 стали бумаги Ростелекома (-3,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.



Ростелеком оценил 55% пакета Tele2 в 132 млрд руб. Накануне бумаги спекулятивно росли, поскольку игроки не предполагали, что оценка пакета превысит самые смелые предположения. Мы не исключаем выхода мобильного оператора на IPO по стоимости в диапазоне 250-280 млрд руб. в будущем году, хотя Ростелеком пока не объявлял о таких планах. Это позволило бы сократить долг обеих компаний.



Аукцион ОФЗ прошел с переменным успехом. Минфин не смог разместить 5 летки с фиксированным купоном, но высокая переподписка была на аукционе 9 летних линкеров. Отчасти это обусловлено ценой размещения немного ниже рынка, и часть бумаг было впоследствии продано, также стоит отметить сокращение свободной ликвидности, и на фоне всплеска курса USDRUB игроки предпочли более «защитные» бумаги.



Рост ВВП превысил ожидания. По итогам 3 кв. экономика выросла на 1,7% в годовом выражении. Это вселяет определенный оптимизм, поскольку прогнозируется, что расходы бюджета за IV квартал увеличатся на 646 млрд руб. год к году. Статистика сезонности и тренда в этом году может не сработать, принимая во внимание ускорение бюджетных расходов, по итогам 2019 года ВВП может вырасти на 1,2%-1,3%(г/г).



Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2940-2970 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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