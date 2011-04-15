Рынок акций готов к отскоку при улучшении внешнего фона

Вчера в первой половине дня снижение российского рынка акций продолжилось. Однако после обеда наметились робкие покупки, усиленные под занавес торгов. Причиной их стало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который с одной стороны заявил о хорошем состоянии экономики США, а, с другой, о том, что Федрезерв не намерен снижать ставки в таких условиях. На этой речи американские индексы отыграли дневные потери и даже по итогам дня закрылись в легком плюсе.



В общем-то риторика Пауэлла была нейтральной, но инвесторы выцепили из его слов весь небольшой позитив, и использовали его для закрытия шортов. В целом же нельзя сказать, что глава ФРС как-то переломил слабо понижающийся тренд мировых рынков акций.



Пока не прояснится вопрос относительно подписания «первого этапа» торгового соглашения между США и Китаем, на возобновления сильного роста акций рассчитывать не приходится.



Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 0,6% и закрылся чуть выше отметки 2930 пунктов. В принципе, можно сказать, что первая цель коррекции почти достигнута, поддержка рублевому индикатору располагается в районе 2900-2920 пунктов.



Американские фьючерсы с утра торгуются чуть выше закрытия нашего рынка, сильно подросла нефть, однако преимущественно в минусе азиатские площадки. Поэтому отечественный рынок акций имеет все шансы попробовать реализовать отскок, если внешний фон вновь не начнет ухудшаться.



Лучше рынка обещают быть сильно упавшие за последние дни акции «Норильского Никеля», на фоне наблюдающегося сегодня небольшого роста цен на никель и платиноиды.



Позитивно смотрим и на «Лукойл», который по-прежнему поддерживает прежде всего программа обратного выкупа.



А вот с «Газпромом» стоит проявлять осторожность. Бумага вроде бы достигла поддержки в районе 250 руб, является одной из самых привлекательных на сегодняшний момент, но на нее сильно давит решение отметить размещение евробондов из-за рисков потерять деньги в результате очередных атак «Нафтогаза Украины».



Наконец, рано или поздно должны начать отыгрывать снижение курса рубля черные металлурги, высокую дивидендную доходность который никто не отменял.



Для рубля картина не столь оптимистичная: продолжается укрепление доллара на мировом рынке. Пара евро-доллар пытается сверху вниз пробить отметку 1,1. Внутренних факторов для укрепления российской валюты также нет. Наоборот, в преддверии декабрьского пика по внешним платежам вполне можно ожидать повышенного спроса на валюту. Кроме того, локальная коррекция на рынке ОФЗ может привести к началу репатриации капитала частью спекулянтов-нерезидентов.



Котировки «черного золота» поддерживает сообщение Американского института нефти о снижении запасов на 0,5 млн баррелей. Однако нефть сейчас торгуется сейчас в районе 62,8 долларов за баррель, откуда в последние дни неоднократно наблюдался разворот вниз. Ждем статистики от Минэнерго США по запасам. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 1,6 млн баррелей.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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