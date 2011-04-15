У доллара и евро силы на исходе

В среду, 13 ноября, рублю снова пришлось отступить перед долларом и евро. Однако у обеих мировых резервных валют силы для дальнейшего роста на исходе. К закрытию торгов среды курс доллара США расчётами «завтра» подорожал только на 12 коп. (+0,19%), до 64,35 руб. Курс евро вырос почти также, на 13 коп. (+0,18%), до 70,81 руб.



Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая вечером 13 ноября в Конгрессе США, рассказал о том, что американская экономика уже одиннадцатый год находится на подъёме, безработица в США на полувековом минимуме в 3,6% трудоспособного населения, а инфляция пока остаётся немного ниже таргета Федрезерва в 2% в год. Пауэлл пообещал, что ФРС будет пристально отслеживать влияние своей политики на экономический рост в США и поступать «соответствующе», если события выйдут из-под контроля. Он также отметил в качестве риска для экономики США низкие темпы роста мировой экономики и высокий уровень госдолга. На заявлениях Пауэлла, в целом достаточно оптимистичных, доллар продолжил укрепление к мировым валютам, включая рубль, но к рублю более чем на 12 копеек подорожать не смог.



Цена нефти сорта Brent в среду в Лондоне пошла в рост и прибавила 0,86%, поднявшись до $62,1 за баррель. Скорее всего, рост цены на нефть мог быть связан с заявлением генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что темпы добычи сланцевой нефти в США замедляются, что может стать сигналом о будущем спаде добычи в США. Сегодня с утра цена Brent продолжает расти, баррель дорожает на 0,29%.



Сегодня на открытии торгов рубль, вероятно, попробует скорректироваться вверх. Сохраняем наши прогнозы по курсу доллара в 64-65 руб. и по курсу евро в 70,2-71,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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