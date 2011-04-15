Рынок нефти переваривает неоднозначные сигналы

Не подтвердив пробой 100-дневной скользящей средней, Brent вышла на положительную территорию и завершила вчерашние торги в районе 62,50 долларов за баррель. Под конец дня рынок получил приятный сюрприз в виде неожиданного сокращения запасов сырой нефти в США. По данным API, на прошлой неделе запасы упали на 541 тыс. баррелей против прогноза роста на 1,6 млн баррелей.



Также восстановлению котировок от минимумов способствовали комментарии генсека ОПЕК Баркиндо, который указал на перспективы пересмотра прогнозов роста мировой добычи, особенно на сланцевых месторождениях США. Впрочем, эти заявления контрастируют с оценками Минэнерго США, которое прогнозирует новые рекорды по производству в этом и следующем годах.



Кроме того, рост цен ограничило замечание Баркиндо об отсутствии необходимости в дополнительном сокращении добычи ОПЕК. На фоне признаков замедления мировой экономики участники рынка надеются на поддержку картеля и его союзников, но те пока не торопятся с обещаниями. К слову о замедлении экономики – сегодня Китай опубликовал слабую статистику, которая подтвердила негативное влияние торговой войны с США. В частности, промышленное производство и розничные продажи оказались ниже прогнозов, а рост инвестиций замедлился до рекордно низких темпов.



При этом Brent на утренней сессии торгуется с повышением, обновив 1-недельные максимумы вблизи 62,90 долларов за баррель. Соответственно, на недельных графиках котировки также вышли в плюс. Однако невнятный внешний фон будет препятствовать развитию бычьего импульса, и если с торгового фронта не придут однозначные позитивные сигналы, Brent не сможет совершить уверенный пробой уровня 63 доллара за баррель до конца текущей недели.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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