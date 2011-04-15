Локальная перегретость на российском рынке снята

Явных драйверов для роста волатильности на глобальных рынках пока по-прежнему не наблюдается, и большинство фондовых индексов в последние дни демонстрируют смешанную динамику. Если середина текущей недели была интересна прежде всего выступлениями Президента США и главы Федрезерва (которые в целом не принесли сюрпризов), то ближе к концу недели на первый план в вопросе определения риск-аппетита вновь выходит вопрос торговых отношений США и Китая.



Вчера вечером советник Белого дома Л.Кудлоу сообщил, что торговые переговоры приближаются к финальной стадии, и стороны находятся в ежедневном контакте. Согласно сообщениям СМИ, китайские переговорщики продолжают настаивать на существенном снятии действующих тарифов как условии заключения торгового соглашения первой фазы, а уровень снижения пошлин, на который готова пойти американская сторона, пока до конца не понятен. Для новой волны позитива на рынках в ближайшее время крайне желательно увидеть достижение консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонс встречи, на которой это соглашение может быть подписано, но пока этого мы не видим. С точки зрения публикуемой макростатистики сегодняшний день будет интересен публикацией данных по потребительской инфляции в ЕС (консенсус предполагает сохранение основных показателей неизменными) и данных по промпроизводству и розничным продажам в Штатах. В целом общий риск-аппетит на рынках по-прежнему близок к нейтральному.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,4% по индексу МосБиржи, в моменте приближаясь к отметке в 2900 пунктов. Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составила к текущему моменту 3-3,5%, и, на наш взгляд, локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе сегодня ожидаем попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление Газпромом новой дивидендной политики 28 ноября).







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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