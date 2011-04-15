В четверг индекс РТС остался в рамках коррекции-консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Аэрофлот (AFLT) подорожал на 1.2% на фоне сообщений СМИ о возможном интересе британского предпринимателя Р. Брэнсона к пакету акций (25%) авиакомпании «Победа». Лукойл (LKOH) и Транснефть (TRNFP) прибавили по 0.6%. Тем временем акции ММК (MAGN), несмотря на изменение компанией дивидендной политики в сторону увеличения выплат (с 50% до 100% свободного денежного потока при чистом долге менее EBITDA), подешевели на 2.9%. НЛМК (NLMK) подешевел на 2.5%, Ростелеком (RTKM) и Новатэк (NVTK) потеряли по 1.4%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Селигдара (SELG) подорожали на 14.0%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 11.4%, группы Белуга (BELU) – на 4.0%, ДЗРД (DZRD) – на 2.8%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС на фоне улучшения ожиданий в отношении торговой сделки между США и КНР после комментария экономического советника президента США Л. Кудлоу. Вместе с тем, достаточных оснований для выхода рынка из фазы консолидации пока не наблюдается. Во второй половине дня в США ожидается публикация данных по розничной торговле (16:30 мск), что может оказать некоторое влияние на рынки. В валютной секции в начале торгов вероятна консолидация вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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