Владимир Путин укрепил рубль

В четверг, 14 ноября, рубль собрался с силами и нанёс чувствительный удар и доллару, и евро, которым пришлось отступить подальше. На закрытии торгов четверга обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» упал на 34 коп. (-0,53%), до 64,01 руб. Курс евро упал, чуть меньше, но всё равно чувствительно, на 27 коп. (-0,38%), до 70,51 руб.



Президент России Владимир Путин в ходе проходящего в Бразилии саммита стран БРИКС предложил использовать российский рубль внутри БРИКС в качестве дополнительной расчётной валюты. Путин отметил, что рубль свободно конвертируется в любые мировые валюты. Также президент России предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах, чтобы избежать как финансовых, так и политических рисков. Для рубля заявление российского президента оказалось весьма позитивным и очень кстати.



Цена нефти смеси Brent в четверг понизилась на 0,5%, до $61,78 за баррель на фоне неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти и бензина в США, превысившего прогнозы аналитиков. Однако эта новость сегодня с утра уже отыграна, цена Brent подрастает на 0,18%.



Сегодня на открытии торгов рубль может продолжить укрепление. Мы понижаем наши прогнозы по курсу доллара до 63,5-64,5 руб. и по курсу евро – до 70-71,2 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»













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