Нефть зациклена на торговых переговорах

Нефть подорожала на торгах в пятницу, прибавив за минувшую неделю 1,3%. Несмотря на противоречивые сигналы с торгового фронта, в целом у инвесторов сохраняется надежда на постепенное урегулирование конфликта двух крупнейших экономик, что удерживает цены на плаву.



Под занавес недели Brent достигла максимумов 23 сентября в районе 63,60 долларов за баррель и удерживается над уровнем 63 на утренней сессии понедельника. На выходных чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали заключение первой фазы торгового соглашения.



Факт того, что стороны продолжают двигаться в направлении сделки, ослабляет беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики. В контексте нефтяного рынка это параллельно улучшает перспективы мирового спроса на энергоносители, что поддерживает рынок.



Однако для сохранения текущих позиций и дальнейшего роста участникам рынка необходимо видеть дальнейший прогресс в диалоге двух стран. Также немаловажной для Brent остается отраслевая статистика из США, где добыча вышла на новый рекорд, а запасы сырой нефти продолжают увеличиваться. В ближайшей перспективе котировкам необходимо удержаться над уровнем 63 доллара за баррель, а в более широком контексте – отстоять психологическую поддержку в виде отметки 60 долларов за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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