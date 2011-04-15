Рынок нефти: EIA прогнозирует рост добычи в декабре

Нефтяные котировки в понедельник не смогли удержаться выше $63 за баррель и завершили сессию на негативной территории. Несмотря на позитивные прогнозы специалистов ОПЕК, ожидающих стабильного спроса и замедления добычи в Штатах, краткосрочную динамику нефти определяет ситуация с торговой сделкой между США и Китаем. Новой информации по поводу прогресса в переговорах не поступало, в то время как телекомпания CNBC в понедельник процитировала источника в китайском правительстве, который рассказал, что китайская сторона пессимистично смотрит на подписание «первой фазы» торговой сделки.



Ранее представители КНР заявляли, что подписание «первой фазы» возможно лишь в случае согласование плана по постепенному снижению торговых пошлин. США не дали однозначного комментария по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп, напротив, в своей традиционной манере пригрозил повышением пошлин, если сделка не будет подписана.



После пятничного роста нефтяные котировки оказались около локальных максимумов, но в отсутствии конкретики по торговой сделке участники рынка предпочли воздержаться от активных покупок. Фьючерсы на Brent вернулись в прежний торговый диапазон $61,5-63 за баррель, в котором могут провести еще несколько дней.

Очередной ежемесячный прогноз по буровой активности от Управления энергетической информации США (EIA) указывает, что добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в декабре вырастет на 49 000 б/с по отношению к уровню ноября и составит 9,13 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+57 000 б/с), где сейчас добывается около 4,67 млн б/с. Ноябрьский прогноз по добыче был повышен на 110 000 б/с до 9,08 млн б/с.



Кроме того, в отчете EIA предполагается, что добыча природного газа в США в следующем месяце увеличится на 263 млрд кубических футов в сутки, до 85,19 млрд. EIA прогнозирует рост добычи газа на большинстве крупных сланцевых участков в США, за исключением Anadarko и Eagle Ford.



Согласно оценкам EIA, отдача от каждой новой пробуренной скважины в декабре вырастет. В следующем месяце ожидается в среднем 824 б/с со скважины, что на 10 б/с выше показателя ноября.

Ноябрьские показатели отдачи оказались пересмотрены в сторону роста с 802 б/с до 814 б/с по сравнению с прежним прогнозом.

Число пробуренных, но незаконченных скважин в США (DUC) по данным EIA в октябре упало на 225 ед. и достигло 7642 ед. По отношению к январю 2019 показатель снизился на 841 ед.



Прогнозы по темпам роста добычи в Штатах в следующем году постепенно пересматриваются в сторону снижения, хотя большинство аналитиков по-прежнему отмечают высокую долю Штатов в росте предложения в 2020 г. На прошлой неделе ОПЕК в своем ежемесячном отчете по рынку нефти понизил прогноз предложения со стороны США в будущем году. Буровая активность в Штатах снижается. Агентство Reuters пишет, что сланцевые компании, опубликовавшие бюджеты на следующий год, планируют сократить капитальные расходы еще примерно на 10%, что может способствовать дальнейшему снижению числа новых активных буровых установок.



Завтра в 00:30 по МСК свои данные по запасам нефти в США представит Американский институт нефти (API). Предварительные опросы Reuters в понедельник с утра показали, что аналитики ожидают очередную неделю роста запасов в Штатах.

С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





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