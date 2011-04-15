По итогам дня Brent растерял 1,6%, закрыв день на уровне $62,24 за баррель. Распродажи последовали за информацией в СМИ о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном.



В понедельник телеканал CNBC сообщил о скепсисе Пекина относительно успеха дальнейших переговоров из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы. Стоит отметить, что позиция Трампа остается довольно противоречивой. Напомним, ранее американский президент заявлял о готовности пойти на уступки в тарифном вопросе. Продавцы нефти также получили поддержку на фоне опасений перепроизводства сырья в 2020 году.



На прошлой неделе Международное энергетическое агентство, а также комиссия ОПЕК пересмотрели с повышением прогнозы роста предложения на 1 квартал 2020 года. Фактором снижения цен также выступают рекордные уровни добычи в США, достигшие на прошлой неделе 12,8 млн. баррелей в сутки.



Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от результатов венской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в декабре, а также действий Саудовской Аравии в преддверии одного из самых долгожданных IPO последних лет. Речь идет о размещении Saudi Aramco, акции которой начнут торговаться на бирже уже 11 декабря. Участники рынка полагают, что Саудовская Аравия, как лидер ОПЕК, легко может протащить идею необходимости дополнительного сокращения добычи нефти и все для того, чтобы в момент IPO котировки оставались в восходящем тренде. Учитывая сказанное, приоритет рекомендуем сохранять за «длинными» позициями по Brent.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





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