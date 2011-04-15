Новые элементы торговой неопределенности нервируют рынок нефти

После новой волны вербальных интервенций со стороны Китая, на утренней сессии в понедельник котировки нефти пытались продолжить пятничный рост. Однако во второй половине Brent резко направилась вниз наряду с остальными высокодоходными активами, реагируя на очередной элемент неопределенности в торговом диалоге Вашингтона и Пекина.



В частности, Китай выразил пессимизм в отношении заключения промежуточной сделки, сославшись прежде всего на нежелание Трампа устранять торговые барьеры и отменять тарифы. На этом фоне участники рынка убеждаются во мнении, что несмотря на участившиеся заявления сторон о «скором заключении промежуточного соглашения», по факту существенных подвижек в переговорах нет.

Ранее инвесторы надеялись, что первая фаза сделки будет подписана в этом месяце. До конца ноября осталось меньше двух недель, а прогресса, который позволил бы говорить о реализации такого сценария, не наблюдается. И если в ближайшие дни не произойдет никаких прорывов, ликвидация длинных позиций на рынке нефти может приобрести более агрессивные очертания, что чревато возвращением Brent под отметку 60 долларов за баррель.



Усугубить ситуацию может отраслевая статистика из США, если укажет на дальнейший рост запасов сырой нефти и рекордно высокие уровни добычи на сланцевых месторождениях. В краткосрочной перспективе Brent, которая не смогла отстоять уровень 63 доллара, может снова протестировать 100-дневную скользящую среднюю в районе 61,30 долларов за баррель, если отношение инвесторов к риску не изменится в лучшую сторону.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



--







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.