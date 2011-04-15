Российские фондовые индексы вновь показывают рост

Во вторник 19 ноября после нескольких часов торгов российские фондовые индексы показывают рост. Рублевый Индекс МосБиржи сегодня прибавляет около 0,5%, а долларовый Индекс РТС подрастает на 0,8%. Торговая активность стабилизировалась и остается примерно на уровне предыдущего дня. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста дня можно отметить акции АФК Система и ПАО «Детский Мир», котировки которых растут на 2,7-2,8%. Бумаги ретейлера в значительной степени отыграли вчерашнее падение и приблизились к уровням конца пятницы. Акции МТС подрастают в цене на 1,6% в преддверии публикации отчетности по МСФО за 3 кв. Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза и ФСК ЕЭС прибавляют около 1,5%. Акции Магнита подрастают на 0,7%. Бумаги компании сдержанно реагируют на рекомендации совета директоров по промежуточным дивидендам, которые за 9 мес. могут составить 147,19 руб. на акцию. Собрание акционеров по данному вопросу пройдет 24 декабря, а список акционеров на получение дивидендов ориентировочно будет сформирован на 10 января. Дивидендная доходность по текущей цене может составить 4,4%. Акции ГМК Норильский никель прибавляют около 0,1% после снижения накануне. Цены никеля на мировом рынке продолжает корректируется вниз и теряет сегодня почти 1,6%. Компания провела день инвестора, в ходе которого менеджмент озвучил стратегические планы по наращиванию производства до 2030г.: на 15-30% по никелю, 20-40% по меди и 30-95% по металлам платиновой группы. В то же время определенные риски с точки зрения стабильности уровня дивидендных выплат вызывают планы наращивания капитальных вложений, которые могут вырасти по оценке компании до 3,5-4,0 млрд. долл. в год в 2022-25гг. без учета инвестиций в проект «Арктик Палладий». Однако, в период 2026-30гг. компания планирует вернуться к уровню капитальных вложений ниже 2 млрд. долл. в год.

Под давлением находятся акции Yandex, цены которых корректируются вниз на 1,2% после вчерашнего ралли. Бумаги Полюса проседают на 0,8% на фоне коррекции цен на золото на 0,4% в течение сегодняшнего дня. Котировки акций Polymetal также теряют 0,6%.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Основные американские фондовые индексы торговались от -0,3% до +0,1%. Итоги встречи Трампа и главы ФРС оказались нейтральными и не добавили новой информации о позиции регулятора в отношении возможных решений по ставке на ближайших заседаниях. Азиатские индексы показывают преимущественно рост на фоне смягчения кредитно-денежной политики народным банком Китая. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, южнокорейский KOSPI потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%, а индийский Nifty 50 подрастает на 0,5%. Основные европейские индексы торгуются в плюсе. Немецкий DAX прибавляет 1,2%, французский САС 40 растет на 0,6%, британский FTSE 100 прибавляет 1,1%, а сводный индекс Euro STOXX 50 подрастает на 0,7%.

Котировки нефти Brent теряют в цене примерно 0,3% и находятся на уровне 62,1 долл. за барр. Индекс доллара к ведущим валютам стабилизировался на уровне 97,8. Значения пар доллар/рубль и евро/рубль сегодня снижается на 0,2-0,3%.

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике промышленного производства в России. В октябре темпы роста упали до 2,6% в годовом выражении против 3,0% в сентябре.

Из событий дня стоит отметить публикацию финансовой отчетности по МСФО МТС, Мечела и НМТП за 3 кв. В Палате представителей США продолжаться слушания в рамках открытой процедуры импичмента Трампа.







Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.