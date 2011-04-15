Рубль: затишье перед бурей

Российская валюта продолжает стабильно торговаться, удерживая доллар под отметкой 64 руб. с конца прошлой недели. Волатильность курса российской валюты снижается, что подтверждает падение ожиданий колебаний рубля до пятилетних минимумов. Во вторник пара доллар/рубль отметилась на однонедельных минимумах в районе 63,63 руб. и удерживается вблизи нижней границы локального диапазона.



Такое спокойствие нашей валюты, которое, с одной стороны, выглядит как затишье перед бурей, обусловлено прежде всего неопределенностью на мировых площадках в целом. Эта неопределенность связана с торговыми переговорами между США и Китаем, которые, хотя и продолжаются, похоже, заходят в очередной тупик. Помимо преимущественно позитивных вербальных интервенций, фактических продвижений в сторону сделки не наблюдается, а главные барьеры на пути даже к частичному соглашению остаются на месте.



Если в ближайшее время на этом фронте не произойдет заметных сдвигов в сторону разрешения конфликта, нервы инвесторов могут не выдержать. В случае полноценного возвращения бегства от рисков рынок нефти не устоит и утянет за собой рубль, а спрос на доллар окажет дополнительное давление. При негативном сценарии пара с легкостью вернется за пределы уровня 64 руб.



Еще одним потенциальны медвежьим фактором для рубля является предстоящее обсуждение американскими чиновниками будущей политики в отношении России – на повестку дня может вернуться тема санкций. Так, после текущего периода спокойствия российская валюта может столкнуться с ростом волатильнсти и влиянием негативных факторов. До конца месяца ограничивать влияние потенциального негатива будет налоговый период.







Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями











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