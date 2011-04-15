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20.11.2019

Неопределенности в отношении торговой сделки США и КНР по-прежнему сдерживает активность инвесторов

Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Так, АФК Система (AFKS) подорожала на 4.5% на фоне ожиданий продажи пакета акций Детского мира (DSKY). Акции МТС (MTSS) подорожали на 2.7%, Северстали (CHMF) – на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 1.5%, Норникеля (GMKN) и Транснефти (TRNFP) – на 1.3%. Несмотря на восстановления спроса в отдельных бумагах, рынок в целом остался в рамках консолидации, фактор неопределенности в отношении торговой сделки США и КНР по-прежнему сдерживает активность инвесторов.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции МОЭСК (MSRS) подорожали на 5.0%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 4.8%. Тем временем Павловский автобус (PAZA) подешевел на 3.8%, Саратовский НПЗ (KRKNP) – на 2.1%.

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на нефть. Поводом к сокращению готовности инвесторов к принятию риска стало одобрение Сенатом США резолюции, предостерегающей Китай от жестких мер в отношении демонстрантов в Гонконге – позиция США в отношении Гонконга потенциально может осложнить переговорный процесс с КНР, что усиливает неопределенность в отношении перспектив торговой сделки. На валютном рынке в начале торгов возможно укрепление доллара США в качестве «защитной» валюты на фоне усиления неопределенности.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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