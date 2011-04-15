Против нефти играет сочетание негативных факторов

Нефть ускорила падение на торгах во вторник. Brent, не сумев удержаться над 100-дневной скользящей средней, опустилась под отметку 61 доллар за баррель и отметилась на 1,5-недельном минимуме 60,67. На утренней сессии среды давление на котировки слегка ослабло – по крайней мере, медвежий импульс пока не получает развития, но риски сохраняются.



Против рынка черного золото сыграло сразу несколько факторов. Россия дала понять, что не планирует обсуждать более глубокое сокращение добычи на саммите ОПЕК+, который состоится 5 декабря в Вене. Поскольку рынки надеются на дополнительную поддержку рынка со стороны группы производителей, это серьезный негатив для участников рынка.



Между тем свежий отчет API указал на рост запасов сырой нефти почти на 6 млн баррелей на прошлой неделе, что дополнительно омрачает настроения инвесторов перед выходом официальной статистики от Минэнерго, тем более что недавно добыча на сланцевых месторождениях США поставила новый рекорд.



И, конечно, не обходится без влияния новостей с торгового фронта. Сенат США принял законопроект об оказании поддержки протестующим в Гонконге, чем, безусловно, вызовет гнев Пекина. Это в свою очередь может послужить барьером на пути к заключению промежуточной сделки, по которой фактического прогресса так и не наблюдается.



Учитывая все эти факторы, а также общее угасание интереса к риску, можно предположить, что при сохранении негативных настроений и выходе медвежьего отчета Минэнерго Brent рискует продолжить падение и поставить под угрозу целостность психологического уровня 60 долларов за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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