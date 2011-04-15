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20.11.2019

На российские площадки проник внешний негатив

В рамках закономерной реакции на ухудшение внешнего фона российский рынок снижается с начала сессии среды. Накануне Трамп напомнил Китаю, что повысит пошлины, если стороны не подпишут промежуточную торговую сделку. Дополнительную напряженность на рынки привнес тот факт, что Сенат США одобрил законопроект о защите прав протестующих в Гонконге.

Также инвесторов разочаровало резкое падение экспорта из Японии – темпы оказались максимальными за последние три года. На этом фоне неудивительно, что азиатские площадки повсеместно просели, причем прилично. В ответ российские индексы с открытия подверглись распродажам и теряют 0,72% и 1,08% по индексу МосБиржи и РТС соответственно.

Рубль тоже несет потери в условиях бегства от рисков. Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх и сейчас тестирует отметку 64 руб. Дополнительно на российскую валюту давит агрессивное снижение нефтяных цен, которые вчера опустились под отметку 61 доллар за баррель Brent и остаются под давлением, угрожая уровню 60 долларов.

Отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли почти на 6 млн баррелей, а Россия просигнализировала о том, что не намерена обсуждать дополнительное ограничение добычи на саммите ОПЕК+ в Вене, запланированном на 5 декабря. Весь этот негатив наряду с укреплением доллара не оставляет рублю шансов, несмотря на продолжающийся налоговый период. Впрочем, если негатив в ближайшее время не усилится, обосноваться намного выше уровня 64 руб. доллар вряд ли сможет.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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