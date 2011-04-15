Ждем роста спроса на акции застройщиков

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Мосбиржи (+2,66%). Лидерами снижения на фоне отчетности стали акции Qiwi plc (-4,35%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.



Рост ипотеки в Москве ускорился. Число сделок за октябрь достигло 8 тыс., что на 20% больше, чем годом ранее. Драйвером роста является снижение ставок и появление новых объектов. ГК ПИК (+0,36%), сообщала, что поступление средств увеличилось на 28%. Мы полагаем, что негативная октябрьская динамика котировок не отражает фундаментальных факторов, а также дивидендный потенциал. Целевой ценовой уровень акций ГК ПИК на 2019 г. составляет 403 руб за бумагу.



Выручка компании Qiwi plc. увеличилась на 15%, почти до 6 млрд руб., показатель EBITDA составил 2,5 млрд руб., прибыль достигла 1,9 млрд руб. Реакция игроков была довольно бурной, но стоит отметить, что накануне отчета акции «выстрелили», и после новости спекулянты просто сбрасывали акции. Большая волатильность привела к увеличению объема торгов, но в итоге акции приблизились близко к уровню закрытия в пятницу.



Минфин разместил ОФЗ. После провала предыдущего аукциона бумаг с фиксированным купоном, ведомство предложило 3-летние линкеры, которые, как и неделю назад, нашли спрос. Я полагаю, что спад интереса был временным, вызванным в том числе перекупленностью рынка. В связи с возможностью дальнейшего снижения ставки и инфляции, спрос на ОФЗ вернется ближе к концу года.



Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2915-2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



















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