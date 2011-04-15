В среду индекс РТС остался в рамках консолидации, высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 2.7% - площадка может стать одним из бенефициаров предстоящего размещения пакета акций казначейский акций Газпрома (GAZP), объем которого соответствует примерно 17% оборота на рынке акций и паев МосБиржи за прошедший месяц. Полюс (PLZL) подорожал на 0.8%, Алроса (ALRS) и Норникель (GMKN) прибавили по 0.3%. Тем временем обыкновенные акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 1.8%, Ростелекома (RTKM) – на 1.3%, ВТБ (VTBR) – на 1.0%.



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) подорожали на 4.4%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 4.3%, Селигдара (SELG) – на 3.6%. Тем временем Павловский автобус (PAZA) подешевел на 6.5%, авиакомпания ЮТэйр (UTAR) – на 2.5%, ТГК-1 (TGKA) – на 2.0%.



Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.



Сегодня в начале торгов спрос на рынке акций в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР. Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции Газпрома (GAZP) – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 млн. акций) через МосБиржу сегодня с 10:00 мск до 17:00 мск. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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