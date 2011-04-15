Нефть выручила российские активы, но поддержка выглядит хрупкой

После неоднозначных движений в течение дня, российские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории, хотя потери оказались умеренными. Тот факт, что отечественный рынок не смог полноценно вернуться к росту, вполне уместен, учитывая шквал противоречивых сообщений с торгового фронта, где прозвучали уже привычные, но не подкрепленные деталями заявления о прогрессе в переговорах, а также слухи о том, что стороны могут не успеть заключить промежуточную сделку до конца текущего года и продолжат консультации в 2020 году. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС подешевели в среднем на 0,2%.



Потери на российском рынке могли быть более существенными, если бы не восстановление нефтяных цен, которые сначала оттолкнулись от минимумов начала ноября вблизи 60,30 долларов за баррель, а затем резко ускорили рост после выхода благоприятной отраслевой статистики из США. Минэнерго сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на скромные 1,4 млн баррелей против прогноза +1,5 млн, тогда как днем ранее оценка API составила 6 млн баррелей. На этом фоне Brent подскочила выше 62 долларов и отметилась на максимумах вблизи 62,80, откуда частично скорректировалась.



Главное событие вчерашнего дня в форме протокола заседания ФРС не оказало существенного влияния на рынки. В целом регулятор проявил взвешенный и нейтральный тон, который не вышел за рамки ожиданий инвесторов. Однако доллар все же немного ослаб против высокодоходных валют после публикации документа, что теоретически предполагает некоторое укрепление рубля на старте сессии. Доллар/рубль вчера не смогла удержаться над уровнем 64 руб. и рискует продолжить нисходящее движение в направлении области 63,60 руб., если нефть не растеряет заработанное, а инвесторы не получат сигнал к новым распродажам рисковых активов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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