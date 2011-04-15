Индекс Мосбиржи вновь попробует пробить поддержку 2910-2920

Торги на российском рынке акций и валютном рынке вчера проходили очень волатильно. Но по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился всего лишь на 0,2%. Таким образом, краткосрочный боковик вокруг отметки 2930 пунктов продолжился.



Сегодня с утра мы увидим попытку выхода из боковика вниз и пробоя зоны поддержки 2910-2920 пунктов по Индексу Мосбиржи. Внешний фон к этому располагает. Вчера западные СМИ сообщили о том, что срок подписания «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесен на начало следующего года. Это еще раз подтверждает опасения, что Китай просто тянет время, загоняя Дональда Трампа в цейтнот накануне президентских выборов.



На этом фоне американские фьючерсы сегодня снижаются на 0,15% после вчерашнего падения индексов США на 0,4%.



Сегодня наибольшее внимание трейдеров будет приковано к «Газпрому». Вчера компания объявила, что правление рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря. Сегодня же компания проведет продажу квазиказначейского пакета в 3,6% уставного капитала. В принципе, это позитивная новость, так как позволит газовой монополии пополнится ликвидностью после недавней отмены размещения евробондов. Скорее всего, размещение акций пройдет ниже рыночной цены, поэтому в какое-то время просадка котировок «Газпрома» не исключена.



В целом же мы смотрим на акции «Газпрома» с большим позитивом и считаем их одним из лучших вложений с целью до конца года.



Пара доллар-рубль вчера уходила в район 64,10, но закрепиться выше 64 не смогла. Скорее всего, прошли серьезные продажи валюты от экспортеров, которые аккумулируют рубли для расчетов с бюджетом по налогам. Сегодня ждем очередной попытки ослабления рубля на негативном фоне.



Нефть совершила сильный отскок, воспользовавшись статистикой от Минэнерго США. Ведомство сообщило о росте запасов на 1,4 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста на 1,5 млн, а Американский институт нефти накануне провозгласил увеличение почти на 6 млн. При этом добыча нефти осталась на рекордном уровне в 12.8 млн баррелей.



Сегодня с утра «черное золото» теряет около 0,3% и торгуется в районе 62 долларов за баррель. Сильного падения нефти не ждем даже с учетом негативного фона. Нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать с целью поймать доллар-полтора роста ниже отметки 61 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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