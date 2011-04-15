Покупатели на рынке нефти выглядят неуверенно

Развернувшись на минимумах начала ноября в районе 60,30 долларов за баррель, Brent ускорила рост во второй половине дня и компенсировала потери вторника. Так, котировки завершили вчерашние торги неподалеку от уровня 62,50 долларов, однако этого не хватило, чтобы вернуть фьючерсы в зеленую зону на недельных графиках.



Улучшению настроя игроков способствовало общее ослабление давления на рисковые активы, несмотря на противоречивые сигналы с торгового фронта. Так, Трамп указал на продолжение переговоров, представитель Белого дома отметил вероятность незаключения частичной сделки до конца года, и параллельно в СМИ появились сообщения о том, что переговоры продолжатся в следующем году. Судя по реакции рынков, инвесторы все же узрели во всем этом больше поводов для оптимизма.



Также приличный толчок к росту котировки получили от отраслевой статистики. По данным Минэнерго США, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1,4 млн баррелей против прогноза увеличения на 1,5 млн. Более скромный показатель несколько успокоил игроков после вчерашней оценки API на уровне +6 млн баррелей.



Кроме того, рынок неожиданно получил бычий сигнал из России. Президент Владимир Путин заявил, что Москва продолжит сотрудничать с коллегами по ОПЕК+ в целях стабилизации рынка. Это несколько сгладило негатив от недавних сообщений о нежелании России идти на более масштабное сокращение добычи.



В краткосрочной перспективе Brent необходимо подтвердит пробой уровня 62 доллара, но зависеть это будет от дальнейших сигналов из США и Китая, которые выглядят все более противоречивыми. Так что не исключено, что бегство от рисков возобновится, и нефть с легкостью растеряет все набранные накануне очки.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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