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22.11.2019

Газпром удержал рынок от коррекции

Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок зафиксировал небольшой рост, несмотря на информацию об одобрении законодателями США санкций против КНР и запланированное ими обсуждение ограничений против РФ. Протесты в Гонконге продолжаются более полугода. Новое обострение, вызванное именно сейчас позицией ряда американских политических структур, выглядит как элемент искусственного охлаждения аппетита к риску.

Повышение рынка обеспечил рост акций Газпрома (+2,56%). Объявлено о запуске Турецкого потока. С 1 января 2020-го запланирован ввод в эксплуатацию Eugal. Бундестаг поддержал газовую директиву ЕС. С учетом этих сообщений, а также плановых показателей российской газовой монополии и данных Минэнерго, она готова начать экспорт газа в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Риски для этого сценария отражает вчерашняя информация СМИ о заявлении вице-премьера Дмитрия Козака согласно которому Северный поток-2 заработает в середине 2020 года.

На форуме «Россия зовет!» представители Роснефти (+0,56%) опровергли претензии «Просперити Кэпитал Менеджмент», заявив, что регулирование добычи нефти компании Башнефть (-0,41%) происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по Соглашению ОПЕК+.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2915-2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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