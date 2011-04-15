Газпром удержал рынок от коррекции

Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок зафиксировал небольшой рост, несмотря на информацию об одобрении законодателями США санкций против КНР и запланированное ими обсуждение ограничений против РФ. Протесты в Гонконге продолжаются более полугода. Новое обострение, вызванное именно сейчас позицией ряда американских политических структур, выглядит как элемент искусственного охлаждения аппетита к риску.



Повышение рынка обеспечил рост акций Газпрома (+2,56%). Объявлено о запуске Турецкого потока. С 1 января 2020-го запланирован ввод в эксплуатацию Eugal. Бундестаг поддержал газовую директиву ЕС. С учетом этих сообщений, а также плановых показателей российской газовой монополии и данных Минэнерго, она готова начать экспорт газа в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Риски для этого сценария отражает вчерашняя информация СМИ о заявлении вице-премьера Дмитрия Козака согласно которому Северный поток-2 заработает в середине 2020 года.



На форуме «Россия зовет!» представители Роснефти (+0,56%) опровергли претензии «Просперити Кэпитал Менеджмент», заявив, что регулирование добычи нефти компании Башнефть (-0,41%) происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по Соглашению ОПЕК+.



Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2915-2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.