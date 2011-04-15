«Газпром» вновь определит динамику Индекса Мосбиржи

«Фишкой» вчерашнего дня стали акции «Газпрома», которые выросли на 2,6% и на которые пришлось больше половины объема торгов. Именно подорожание этих бумаг позволило Индексу Мосбиржи закрыть день в 0,2-процентном плюсе. Поводом для роста стала информация о продаже 3,6-процентного квазиказначейского пакета акций компании.



Само по себе это позитивное событие, поскольку позволит «Газпрому» пополнится ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении.



Однако сильно смущает цена, по которой акции из данного пакета были проданы. По сообщению компании, цена продажи составила 220,72 руб за акцию, или на 13% меньше цены бумаг на закрытие торгов в четверг. Поэтому вполне вероятно, что «Газпром» откроется сегодня сильным гэпом вниз. Однако мы позитивно смотрим на акции эмитента и считаем их очень перспективными с целью до конца года.



Насколько упадут бумаги на открытии (и упадут ли вообще), как быстро сформируется разворот - спрогнозировать сложно.



Будут тащить вниз Индекс Мосбиржи и акции «Норильского Никеля» - мировые цены на никель сегодня вновь сильно пошли вниз.



Частично поддержит рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель. Поводом для роста стало сообщение, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 г. Ныне действующее соглашение завершается в конце марта.



В общем-то новость слабенькая, пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже 40 долларов за баррель.



Не исключено, что сегодня в первой половине дня мы увидим продолжение отката нефти от отметки 64.



В целом новостной фон перед нашим открытием можно назвать нейтральным.



Рубль в паре с долларом вчера укрепился почти на 0,2% в результате действия налогового периода и небольшого ослабления «американца» на внешнем рынке. Скорее всего, после окончания сроков налоговых выплат рубль начнет ослабевать и пара доллар-рубль уйдет значительно выше отметки 64.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.