Нефть и «Газпром» разогрели рост фондового рынка

В четверг, 21 ноября, российский фондовый рынок вырос в противовес падающему американскому рынку. К закрытию торгов в России индекс МосБиржи прибавил 0,21%, поднявшись до 2942,6 пункта, а индекс РТС вырос ещё больше, на 0,44%, до 1454,74 пункта. Рост рынка вытянули на себе прежде всего акции «Газпрома», которые подорожали на фоне SPO миноритарного пакета госкорпорации на 2,56%. Кроме него, больше остального рынка выросли акции «Распадской» (+2,02%), «Яндекса» (+1,38%) и корпорации «АЛРОСА» (+0,94%). Хуже рынка динамику показали бумаги «Полюса» (-2,96%), «ОГК-2» (-2,59%) и «Детского мира» (-2,31%). Мы на сегодня ожидаем по индексу РТС диапазон 1440-1460 пунктов, а по индексу МосБиржи — более высокие уровни в 2930-2950 пунктов.



На мировые рынки весь день поступала противоречивая информация относительно американо-китайской сделки, что только обострило «медвежьи» настроения, особенно на рынках США и Китая. Прогнозы рейтингового агентства Moody’s относительно будущего замедления темпов роста экономики Китая, России и Индии в 2020 году тоже не добавили оптимизма мировым фондовым рынкам, но на российском рынке отразились разве что как препятствие для более сильного роста индексов. А в США в четверг индекс Dow 30 упал на 0,2%, индекс S&P 500 понизился на 0,16%, а Nasdaq понизился на 0,24%. Динамика азиатских фондовых рынков сегодня с утра смешанная: повышаются японский индекс Nikkei, корейский Kospi и гонконгский Hang Seng, а китайские индексы в минусе.



Цена нефти сорта Brent в четверг подорожала на 1,7%, до $62,76 за баррель. Техасская WTI выросла на 2%, до $58,29, в ожидании предстоящей в декабре встречи ОПЕК и «ОПЕК+». С утра цены нефти снова вернулись к падению: цена Brent дешевеет на 0,33%, а WTI — на 0,4%. Ожидаем по цене Brent на сегодня $61-63 за баррель.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»















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