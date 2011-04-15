Рынок вновь настроен оптимистично в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Крупное размещение пакета казначейских акций с дисконтом к рыночной цене стало поводом к фиксации части спекулятивной прибыли по бумагам Газпрома (GAZP, -0.9%), но, судя по характеру торгов, было учтено инвесторами как фактор повышения оборотов МосБиржи (MOEX) – акции площадки подорожали на 2.4%. Кроме того, в плюсе закрылись Сургутнефтегаз (SNGS, +1.9%), Полюс (PLZL, +1.4%), НЛМК (NLMK, +1.1%). Тем временем акции Норникеля (GMKN) подешевели на 1.0%, дополнительным фактором давления на спрос могло стать сообщение Bloomberg о продаже доли в компании (0.1%) фондом Templeton Developing Markets Trust в октябре.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 10.8%, МРСК Центра (MRKС) – на 5.7%, Селигдара (SELG) – на 4.0%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 3.5%.



Фондовые индексы США прибавили в среднем 0.2% фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.



Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – участники рынка вновь настроены оптимистично в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР, основанием для изменения ожиданий стало обещание китайской стороны повысить штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности (вопрос, критичный для США). На валютном рынке актуальным остается сценарий консолидации в диапазоне 63.5 – 64.0 по паре доллар-рубль. В то время как улучшение ожиданий в отношении торговой сделки США и КНР может способствовать восстановлению спроса на валюты развивающихся рынков, динамика индекса доллара (DXY) пока указывает на сохранение трейдерами позиций «защитного» характера.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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