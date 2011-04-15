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25.11.2019

Китай идет на уступки ради перемирия с Трампом

После резкого взлета на старте торгов в пятницу, когда на всеобщем оптимизме российские индексы обновили недельные максимумы, рынок перешел к коррекции и, отскочив от сессионных минимумов, завершили торги в символическом плюсе. Под конец недели внешний фон несколько улучшился в свете нейтральной реакции Пекина на угрозы Трампа, но этого оказалось недостаточно для сохранения высоких позиций на отечественных площадках. Немаловажную роль сыграл фактор пятницы, который зачастую сопровождается фиксацией прибыли с целью сократить риски. В итоге индекс МосБиржи и РТС прибавили 0,17% и 0,05% соответственно.

Нефтяной рынок привнес некоторую волатильность на российские площадки. Brent в моменте обновила двухмесячные максимумы в районе 64,25 долларов за баррель, где проходит 200-дневная скользящая средняя, которая и выступила в роли сопротивления, спровоцировав отскок и возвращение котировок на исходные позиции. Данные Baker Hughes в очередной раз отразили снижение буровой активности в США, где число активных буровых сократилось еще на три единицы, до нового минимума мая 2017 года. Впрочем, это не воодушевило игроков, которые умерили пыл к концу торгов.

На старте сессии в понедельник инвесторов могут воодушевить новости о том, что Китай выразил намерение ужесточить наказание за кражу интеллектуальной собственности. Поскольку это один из самых щепетильных вопросов в конфликте с США, такой шаг будет воспринят инвесторами как уступка со стороны Пекина ради перемирия с Вашингтоном. Так, новый всплеск интереса к риску способен подтолкнуть к росту зарубежные площадки и нефть, что в свою очередь благоприятно отразится на динамике российских индексов в начале недели.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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