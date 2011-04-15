Российский рынок акций предпримет еще одну попытку роста

В пятницу российский рынок акций попытался подрасти, но по итогам дня прирост был довольно скромным – всего 0,17%. В целом Индекс Мосбиржи вниз тянули такие тяжеловесы как «Газпром» и «Норильский Никель».



Первая бумага снизилась на результатах продажи квазиказначейского пакета, который был реализован по цене на 13% ниже рыночной. На этом фоне акции «Газпрома» подошли к поддержке 250 руб, от которой можно ожидать разворота в преддверии оглашения новой дивидендной политики 5 декабря.



Хуже обстоят дела с «Норникелем». На него давит не только продолжающееся падение цен на никель, но увеличение инвестпрограммы, что приведет к сокращению дивидендов. Сегодня с утра никель вновь дешевеет и опять акции ГМК рискуют уйти в минус.



В целом же внешний фон складывается пока позитивным. Фьючерсы на американские индексы прибавляют с утра около 0,4%, отскочила от минимумов пятницы нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом в пределах полупроцента.



Однако дальнейшая динамика рынка пока остается под вопросом. О возобновлении сильного восходящего тренда говорить рано. Перед рождественским ралли рынок вполне может скорректироваться в район чуть выше 2900 пунктов. Да и смену настроений за океаном мы видели неоднократно.



Наиболее перспективными бумагами для покупок мы сейчас считаем акции того же «Газпрома» и его «дочек», а также «Мосбиржи» в ожидании хорошей отчетности за текущий квартал из-за роста оборотов и объема денег на рынке.



Нефть имеет хорошие перспективы роста в ожидании саммита ОПЕК+. Вряд ли там будут приняты какие-либо сенсационные решения, но порцию словесной интервенции нефтяные «быки» точно получат. С конца сентября нефть находится в восходящем канале, границами которого на сей день выступают отметки 61,5 и 64,5. Пока ничего не мешает котировкам сходить к нижней границе коридора, а вот пробивать сопротивление нефть, скорее всего, будет пытаться ближе к концу недели или в начале следующей.



На этой неделе будет пик налогового периода. Но судя по динамике рубля прошедших дней, многие крупные экспортеры уже закупили большую часть необходимого объема валюты для расчетов с бюджетом. Учитывая, что приближается декабрьский пик выплат по внешним долгам, стоит ожидать повышенного спроса на валюту. На этом фоне рубль в паре с долларом с большой вероятностью уйдет выше отметки 64 и даже может подойти поближе к цели ослабления в этом году – району 65,5.



Однако покупать доллар против рубля нужно с осторожностью. В начале следующего года, если в мире не произойдет никаких катаклизмов, российская валюта перейдет к укреплению на фоне традиционно сильного платежного баланса страны в первом полугодии. Где-то в конце первого квартала в игру вступит и такой фактор, как наполнение Фонда национального благосостояния, после чего следует ждать уменьшения покупок Минфином валюты на открытом рынке и расходования части ФНБ.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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