Нефть может бросить вызов свежим максимумам

В пятницу котировки нефти попытались продолжить двухдневный рост и даже обновили максимумы двухмесячной давности в районе 64,25 доллара за баррель. Однако удержаться на достигнутых высотах Brent не удалось – во второй половине дня игроки перешли к фиксации прибыли и вернули баррель на исходные позиции в области 63,60 долларов. В итоге фьючерсы завершили неделю символическим приростом.



В середине торговой пятидневки энтузиазм нефтетрейдеров подогрела новая волна слухом о том, что на декабрьском саммите страны ОПЕК+ могут принять решение о более глубоком сокращении добычи. Также на руку быкам сыграл более благоприятный отчет Минэнерго в сравнении с оценкой API. Тем временем сигналы с торгового фронта выглядели противоречиво, препятствуя развитию бычьего импульса на рынке.



Пятничная статистика от Baker Hughes показала, что на прошлой неделе число активных буровых в США сократилось еще на три единицы, до 671 шт., обновив минимумы мая 2017 года. Это вкупе с позитивными сигналами из Китая может подтолкнуть к росту рисковые активы, включая нефть, на старте новой недели.



В частности, на минувших выходных Пекин дал понять, что ужесточит наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности, и это можно расценить как шаг на пути к выполнению требований Трампа. Соответственно, вероятность заключения промежуточной сделки растет, тем более что в пятницу американский лидер подтвердил, что соглашение уже близко.



На этом фоне в ближайшей перспективе Brent может предпринять новые попытки пробоя уровня 64 доллара за баррель и бросить вызов вышеупомянутым минимумам, в районе которых проходит 200-дневная скользящая средняя. Если же на мировых рынках найдется предлог для продаж рисковых активов, игроки продолжат фиксировать прибыль.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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