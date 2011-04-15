Волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов

Активность торгов в рубле по-прежнему сравнительно невысока. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль демонстрировала попытки уйти выше отметки в 64 руб/долл., однако ближе к концу дня вернулась ниже этого рубежа. Общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM остается определяющим фактором для краткосрочных перспектив рубля, и пока никаких изменений в этом отношении мы не видим - индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает держаться чуть выше отметки в 1630 пунктов.



На протяжении последних пяти недель пара доллар/рубль большую часть времени держится в узком диапазоне 63,50-64 руб/долл. Показатель вмененной волатильности рубля (по трехмесячным опционам) опустился до 7,77%, что сопоставимо с уровнями конца 2013 – начала 2014 г. (еще до введения режима «свободного плавания» рубля). С нашей точки зрения, отчасти это является свидетельством стабильной текущей макро ситуации в РФ, но отчасти может говорить и о том, что в текущие цены на российские активы не закладываются сохраняющиеся риски. По нашей модели, в текущем курсе рубля, например, совсем не учтены санкционные риски, что создает угрозу в случае новой волны эскалации этой проблемы.



Из внутренних факторов отметим постепенное завершение налогового периода. Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, в четверг предстоит выплата налога на прибыль. Как мы отмечали ранее, ноябрьский объем платежей сезонно меньше в сравнении с другими месяцами, поэтому не думаем, что этот фактор оказывал значимое влияние на рубль. Согласно нашей модели, равновесный курс пары доллар/рубль по-прежнему расположен выше отметки в 65 руб/долл., но явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдаем.



На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. На горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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