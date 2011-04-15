Аккуратные покупки акций продолжатся

Российский рынок акций прибавил вчера четверть процента. В общем-то такой результат можно назвать скромным – европейские и американские площадки выросли гораздо сильнее. Похоже, что основная причина такой слабой динамики российских акций – это отсутствие свежих денег на рынке для покупок. Об этом говорят и низкие обороты вчерашних торгов.



Сегодня перед открытием российских торгов внешний фон складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы и нефть. Поэтому наш рынок откроется также в районе вчерашнего закрытия.



По-прежнему считаем «Газпром» одной из самых привлекательных акций с целью до конца года.



Также ждем отскока в «Норильском Никеле». Бумага сильно падала последнее время, а сегодня с утра мировые цены на никель подрастают. Вслед за ними пойдут и бумаги ГМК. Однако с лонгами по «Норникелю» стоит быть очень осторожным, поскольку о завершении нисходящего тренда цен на никель говорить рано, а на бумаги компании еще давит увеличение инвестиционной программы, что неизбежно скажется на сокращении объема дивидендных выплат.



В целом же «Газпром» и ГМК могут вытянуть сегодня Индекс Мосбиржи вверх.



Пара доллар-рубль закрылась вчера чуть ниже отметки 64, и сегодня будет ее пробивать вверх. Сопротивлением является уровень 64,10, после него паре будет открыта дорога в район 65,5, который можно назвать стратегической целью снижения рубля в этом году. Более сильного обесценивания российской валюты мы не ждем, если не будет форс-мажорных обстоятельств.



Пока же против рубля играет окончание налогового периода, предстоящие выплаты по внешним долгам в размере 12 млрд долларов и традиционная покупка валюты перед новогодними праздниками теми гражданами, кто намерен отдыхать за границей.



Продолжается и несильное, но уверенное укрепление доллара. В частности, пара евро-доллар сверху вниз подходит к отметке 1,10. Уровень не очень сильный и неоднократно проторгованный. Но при уходе пары ниже нее у части трейдеров стопы все-таки сработают, что приведет к усилению движения.



Нефть продолжает находится в восходящем канале от конца сентября с границами 61,7-64,7. Но, похоже, нефть нащупала промежуточную поддержку в район 63 долларов за баррель. Ниже нее котировки не смогли уйти ни в пятницу, ни вчера. Поэтому в преддверии саммита ОПЕК+ не исключены попытки тестировании и даже пробоя верхней границы канала с краткосрочным уходом в район 67 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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