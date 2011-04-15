Рынку нефти нужна помощь быков

В понедельник цены на нефть просели, в моменте нарушив целостность отметки 62 доллара за баррель. Нефтетрейдеры не разделили всеобщего оптимизма инвесторов по поводу прогресса в отношениях между США и Китаем, хотя к закрытию котировки частично скорректировались, сократив внутридневные потери до 62,50 долларов за баррель. На утренней сессии во вторник Brent демонстрирует символический восходящий уклон.



Несмотря на проявление интереса к риску на мировых площадках, нефть не смогла пойти за остальными высокодоходными активами. Судя по динамике фьючерсов, игроки решили завершить локальную фиксацию прибыли после того, как в конце прошлой недели Brent предприняла неудачную попытку пробоя уровня 64 доллара за баррель, где в роли сопротивления выступила 200-дневная скользящая средняя.



Тем временем на торговом фронте наблюдаются дальнейшие подвижки. По сообщениям СМИ, недавно состоялся телефонный разговор между представителями Вашингтона и Пекина, и стороны пришли к консенсусу по основным вопросам. Впрочем, деталей диалога пока не появилось, что несколько сдерживает проявление оптимизма на рынках в целом.



Для возвращения выше уровня 63 доллара за баррель Brent потребуется свежий катализатор. Таковым может послужить, к примеру, сообщение о предпосылках к заключению промежуточной торговой сделки с упоминанием разрешенных противоречий или же сигналы о намерении ОПЕК+ предпринять дополнительные меры для поддержания рынка. Это два главных ориентира для Brent, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на котировки. В случае отсутствия подпитки ценам будет сложно вернуться к росту.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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