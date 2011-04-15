Нефть в боковике, рубль нейтрален

Понедельник цена нефти провела в «боковике», и по итогам дня практически не изменилась. Торги стартовали с отметки $62,5 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась к $61,9, затем росла до $62,8 и завершила день вблизи $62,6. Утром вторника нефть торговалась в предельно узком диапазоне вблизи $62,5. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,9-63,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $59,6-63,3. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 6,0 млн баррелей.



В понедельник большинство западных фондовых индексов завершило день ростом. Российские индексы при этом закрылись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,26%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,05%. Среди лидеров роста – «Yandex» (+2,45%) и «НЛМК» (+2,41%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,68%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,8%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 134 п., на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив с утра исторический максимум. Рост азиатских рынков задает умеренно-благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2925-2985 пунктов, по индексу РТС — 1440-1470 пунктов. Сегодня «Лукойл» опубликует финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев.



Рубль в понедельник умеренно снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 63,9400 руб. (+7 коп.), а европейская валюта выросла до 70,4300 руб. (+1,5 коп.) Утренний боковик на рынке нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 69,7-71,1 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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