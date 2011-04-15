Нефть марки Brent сохраняет потенциал роста

Поддержку ценам оказывают оптимизм инвесторов относительно торгового соглашения США и Китая, соблюдение ограничений добычи странами ОПЕК+, а также вероятность того, что участники энергетического пакта на предстоящем заседании в Вене согласуют дополнительные меры по обеспечению стабильности цен на мировом рынке углеводородов. Также на стороне покупателей замедление роста нефтедобычи в США. В минувшую пятницу компания Baker Hughes сообщила о снижении числа действующих нефтяных буровых установок пятую неделю подряд. Их общее число сократилось на 3 единицы, до 671. Участники рынка сходятся во мнении, что, учитывая масштаб прогнозируемого избытка предложения в первом полугодии 2020 года, страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря помимо продления энергетического пакта до конца 2020 года могут согласовать дополнительное сокращение совокупной добычи. При таком сценарии нефть марки Brent получит отличную фундаментальную возможность развить еще большее «бычье» ралли и протестировать майские максимумы на уровне $70 за баррель. Еще одним фактором роста цен остается оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Близкая к властям китайская газета сообщила, что Пекин и Вашингтон очень близки к подписанию первой фазы соглашения. Учитывая, что перспектива снижения торговой напряженности между странами может благоприятно отразиться на мировом экономическом росте, трейдеры нашли в этом еще один повод для сохранения «длинных» позиций.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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