Инвесторы устали от громких новостных заголовков

Во вторник мировые фондовые площадки торгуются с неоднозначным настроем. С торгового фронта пришли новости о том, что представители США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых достигли консенсуса по определенным вопросам. Но отсутствие деталей не понравилось инвесторам, которые устали от броских заголовков, за которыми, по сути, не стоит фактического прогресса. В итоге первоначальный всплеск оптимизма быстро сошел на нет и после обновления исторических максимумов на Уолл-стрит, азиатские площадки показали разнонаправленную динамику, а европейские фьючерсы торгуются во флэте.



На этом фоне российские индексы открылись без значимых изменений и за первый час торгов укрепились в пределах 0,3%, не демонстрируя признаков развития бычьего импульса. С нефтяного рынка отечественные бенчмарки тоже не получают ощутимой поддержки. В сырьевом сегменте ощущается присутствие неопределенности по двум ключевым вопросам – торговые переговоры и предстоящий саммит ОПЕК, на котором странам картеля и их союзникам предстоит принять решение о продлении сделки по ограничению добычи. Более четкие сигналы хотя бы с одного из двух этих фронтов могли бы обеспечить укрепление котировок, но на данном этапе участники рынка предпочитают осторожный подход и фиксацию прибыли на более или менее внятных попытках роста. В краткосрочной перспективе главная задача Brent – удержаться над уровнем 62 доллара за баррель.



Рубль тем временем пытается вернуть доллар под отметку 64 руб., которая остается в центре внимания. Наша валюта уже практически исчерпала поддержку налогового периода и теперь остается один на один с долларом, который торгуется относительно стабильно на форексе. После двух дней роста пара доллар/рубль может сбавить обороты, но при условии, что нефть не покажет более глубокой просадки от текущих уровней, а на мировые площадки не вернется бегство от рисков.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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