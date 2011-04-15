Рынок акций начинает внушать опасения

Индекс Мосбиржи вчера после хорошего открытия уже со второго часа торгов пошел вниз. Вроде и внешний фон был хорошим: росли американские фьючерсы, нефть вообще тестировала отметку 64 доллара за баррель, слабел рубль. Не было никакого и внутреннего негатива. Но мы все равно потихоньку продавали.



Снижались практически все «голубые фишки», за исключением акций Мосбиржи. Упал даже на 0,7% «Лукойл», опубликовавший весьма неплохую отчетность. В результате, Индекс Мосбиржи потерял чуть более 0,8%.



Единственным объяснением нисходящей динамики российского рынка акций в последние дни на пусть и слабом, но росте западных индикаторов, является отсутствие свежих денег для роста. Скорее всего, даже идет небольшой отток средств на фиксации прибыли после недавнего ралли.



Но дальнейший потенциал снижения ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся вблизи исторических вершин.



Впрочем, снижение можно рассматривать и как хорошую возможность усилить лонги в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. С целью до конца года наиболее перспективными нам кажутся акции «Газпрома» и «Лукойла», а также «Роснефти» и «Газпромнефти». Нефтянку можно аккуратно подбирать и в преддверии саммита ОПЕК+, который пройдет на следующей неделе.



Очень хочется прикупить скорректировавшийся более чем на 6% от исторических максимумов «Норильский Никель». Вчера бумага закрылась на нижней границе восходящего канала от лета этого года. Вроде и мировые цены на никель если не наметили разворот, то нащупывают дно. Однако до прояснения картины в никеле ГМК покупать опасно – на бумагу еще давит ожидаемое увеличение инвестпрограммы. Сегодня на азиатских торгах цены на никель опять слабо снижаются.



В целом перед открытием российских торгов внешний фон позитивен. Скорее всего, мы откроемся небольшим ростом, но дальнейшая динамики будет зависеть от наличия денег у инвесторов.



Рубль в паре с долларом в начале вчерашних торгов уверенно ушел выше отметки 64 и даже протестировал сопротивление 64,10. Однако от него начались сильные продажи валюты. Вроде и доллар был стабилен на мировом рынке, и налоги основные уже выплачены...



По-прежнему не видим поводов для серьезного укрепления рубля в этом году. Покупать рубль против доллара стоит только спекулятивно с выставлением очень коротких стопов. Уход пары доллар-рубль к концу декабря в район 65 и даже выше вполне реален.



Нефть продолжает находится в восходящем канале с границами 61,8 и 64,8 доллара за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявления цены размещения Saudi Aramco будут попытки разогнать котировки «черного золота» в том числе и возможен выход из канала вверх.



Многое для нефти может решиться в четверг. Не исключено, что после совещания Минэнерго РФ с представителями нефтяных компаний ведомство озвучит позицию России на грядущей встрече картеля.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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