В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Привилегированные акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 1.7% после сообщения о сохранении в повестке правительства о выкупе акций компании с рынка. Московская биржа (MOEX) и Полюс (PLZL) прибавили по 1.4% в роли «защитных» бумаг. Тем временем акции АФК Система (AFKS) подешевели на 4.6% после публикации компанией финансовой отчетности за третий квартал текущего года и сообщении о планах использования выручки от продажи доли в «Детском мире» (DSKY) для инвестиций (многие инвесторы предпочли бы направление средств на сокращение долга или на выплату дивидендов). Роснефть (ROSN) потеряла 1.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 1.1%, Новатэк (NVTK) – 0.9%.



Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики цен. Рязаньэнергосбыт (RZSB) подорожал на 4.7%, Ашинский метзавод (AMEZ) – на 3.1%, в то время как обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подешевели на 3.2%, корпорации Иркут (IRKT) – на 2.8%.



Фондовые индексы США повысились на 0.1% - 0.7%, сегодня торги в США проводится не будут по случаю Дня благодарения. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.



Продолжение фазы коррекции-консолидации по индексу РТС остается в силе, оснований для сильных движений на рынке в целом пока не появилось. Активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет низкой из-за выходного в США и ухудшения обстановки на азиатских фондовых площадках после подписания президентом США документа в поддержку протестующих в Гонконге. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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