Нефть снижается, рубль попадет под давление

Цена нефти в среду нарисовала на графике «зигзаг», и завершила день лишь небольшим ростом. Торги стартовали с отметки $62,9 за баррель марки Brent. Еще до полудня цена пробила сопротивление на $63,3 и достигла $63,5 – максимального значения с 24 сентября. После этого цена резко ушла вниз до $62,4, а завершила день вблизи $63,0, чуть выше цены открытия торгов. Снижению цены после достижения локального максимума способствовал отчет Управления энергетической информации США. Он показал рост запасов нефти за неделю на 1,6 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 0,4 млн баррелей. А вечернему восстановлению цены способствовала уже другая статистика. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на три единицы, до 668 штук. Утром четверга цена черного золота снизилась, и находилась вблизи $62,7 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,1-63,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $63,3 расширился до $59,6-68,7.



Основные западные фондовые индексы завершили среду ростом, в частности, американский рынок продолжил обновление исторических максимумов. На этом фоне российские индексы изменились разнонаправленно и незначительно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,05%, долларовый индекс РТС вырос на скромные 0,01%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+1,73%) и «МосБиржа» (+1,43%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,15%. Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,6%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 144 п., на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться коррекцией. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2900-2960 пунктов, по индексу РТС — 1425-1455 пунктов.



Неоднозначно в среду торговался и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,9600 руб. (+1 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,3425 руб. (-16,25 коп.) Разнонаправленное изменение валют связано со снижением пары EUR/USD с 1,1020 до 1,1000. Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 69,6-71,0 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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